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Spor

Galatasaray'da şampiyonluk sinyalleri

Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesi sonrası liderlik koltuğuna yeniden yerleşti. Bu durum sarı kırmızılı taraftarlar için şampiyonluk alameti sayıldı.

Sabah6 Kasım 2023 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Galatasaray'da şampiyonluk sinyalleri
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Geçen sezon 15. haftada devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ve şampiyon olan Galatasaray, bu sezon ise 11 haftalık maratonun sonunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında 1 numaralı pay sahibi isim Okan Buruk. Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 38 galibiyet- 5 beraberlik gören Buruk, sadece 4 kez yenildi.

TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI

Geçen sezon rekor puan ortalamasıyla (2,31) şampiyon yaptığı sarı-kırmızılı takımla istatistikleri altüst eden Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı, elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı takımıyla üst tur için de iddialı konumda. 11 haftada 10 galibiyet-1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak rekor kırmıştı.

3 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Galatasaray 5 sezonun ardından Süper Lig'de 11. haftayı lider bitirdi. Sarı kırmızılılar 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'de 11'inci haftaları lider bitirdiği 3 (2007-08, 2012-13, 2017-18, sezonda da şampiyon oldu.

GEÇEN SEZON DA TRABZON MAÇIYLA ALDI

Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 yenilmesiyle liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, o haftanın ardından koltuğu bir daha bırakmamıştı.

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