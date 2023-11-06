Galatasaray'da şampiyonluk sinyalleri

Geçen sezon 15. haftada devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ve şampiyon olan Galatasaray, bu sezon ise 11 haftalık maratonun sonunda zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında 1 numaralı pay sahibi isim Okan Buruk. Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 38 galibiyet- 5 beraberlik gören Buruk, sadece 4 kez yenildi.

TARİHİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI

Geçen sezon rekor puan ortalamasıyla (2,31) şampiyon yaptığı sarı-kırmızılı takımla istatistikleri altüst eden Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcına imza attı, elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı takımıyla üst tur için de iddialı konumda. 11 haftada 10 galibiyet-1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak rekor kırmıştı.

3 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

Galatasaray 5 sezonun ardından Süper Lig'de 11. haftayı lider bitirdi. Sarı kırmızılılar 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'de 11'inci haftaları lider bitirdiği 3 (2007-08, 2012-13, 2017-18, sezonda da şampiyon oldu.

GEÇEN SEZON DA TRABZON MAÇIYLA ALDI

Geçtiğimiz sezonun 15. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 yenilmesiyle liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, o haftanın ardından koltuğu bir daha bırakmamıştı.