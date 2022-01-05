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Spor

Galatasaray'da savunma hattı çöktü! Genç stoper sahaya çıkıyor

Galatasaray'da 3 stoper, Giresun maçında görev alamayacak. Marcao'nun cezalı, Luyindama'nın sakat olması, Alpaslan'ın da Covid-19'a yakalanmasının ardından Fatih Terim'in, Nelsson'un yanında 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

5 Ocak 2022 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:16
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Galatasaray sakat ve cezalı oyuncuların ardından Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcular nedeniyle 2. yarının ilk sınavı olan Giresun maçına bir hayli eksik çıkacak. Marcao'nun cezalı, Luyindama'nın sakat, Alpaslan'ın da Covid-19'a yakalanmasının ardından sarı kırmızılı takımda defans hattında büyük bir sıkıntı ortaya çıktı.

FATiH TERİM'DEN YAKIN İLGİ

Giresunspor maçında Fatih Terim'in, Nelsson'un yanında 19 yaşındaki Işık Kaan Arslan'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Bu yaşanan gelişmeler üzerine Terim dün sabahki çalışmada da Işık Kaan Arslan ile yakından ilgilendi.

Ayrıca Afrika Kupası'ndaki Feghouli ve Muhammed ile testleri pozitif çıkan Patrick Van Aanholt, kaleci Fatih Öztürk ve kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu hafta sonunda görev alamayacak.

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