Galatasaray'da savunma hattı şaşırtıyor
Galatasaray'ın stoper tandemi Marcao ve Luyindama'nın Kasımpaşa karşısındaki hareketleri kafalarda soru işareti bıraktı.
- Sporx
Yeni sezonda Galatasaray'ın stoperindeki iki isim Marcao ve Luyindama'nın performansları, şaşırtmaya devam ediyor.
Daha önce gereksiz kırmızı kart gören Marcao'nun ardından dünkü mücadelede de Luyindama'nın riskli bölgede artık klasik haline gelen rakibine çalım atma isteği, iki kez Galatasaray kalesinde gol tehlikesinin yaşanmasına neden oldu.
İki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi bu durumu, taraftarları bir hayli tedirgin ediyor.
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