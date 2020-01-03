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Spor

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha geliyor

Luyindama’nın boşluğunu tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, İnter’den Diego Godin’i gündemine aldığı ifade edildi. Bu durum taraftarları oldukça mutlu etti.

03.01.2020  09:15 - Güncelleme: 03.01.2020  09:24
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine flaş bir isim dahil oldu. Sezonu kapatan Luyindama'nın boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Diego Godin ile birlikte anılıyor. İnter, Matteo Darmian'in transferini gerçekleştirebilmek adına Uruguaylı stoperi göndermeye hazırlanırken tecrübeli bir isim arayan Galatasaray'ın hemen devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Godin'in İnter'te geleceğinin belirsizleşmesi üzerine Muslera ile görüştüğü ve planlarını öğrenmesini istediği öğrenildi.

GODIN'İN TECRÜBESİ YETER

İlk yarıda İnter'de 11 maçta forma şansı bulabilen Godin, Skriniar ve de Vrij'in arkasında kaldı. Hatta ligin 2. yarısı Bastoni'nin arkasında 4. stoper olacak gibi görünüyor. 5. stoper olarak da İtalyanların kadrosunda Ranocchia'da var. Darmian'ı da isteyen İnter'in maaştan kurtulmak için Godin'i gönderebileceği belirtiliyor. 33 yaşında olmasına karşın maliyeti ve tecrübesi nedeniyle Terim'in istediği oyuncu için Muslera üzerinden ilk girişimleri yapılırken şimdi olumlu yanıt bekleniyor. Bu durum taraftarları da coşturmaya yetti de arttı bile...

İKİ ADAY DAHA VAR

Galatasaray stoper takviyesi için İnter'den Diego Godin'i gündemine alırken Sampdoria forması giyen 27 yaşındaki stoper Kolombiyalı Jeison Murillo ile de temasların olduğu iddia edildi. Teknik heyetin ayrıca yerli stoper için de Roma kulübünde forma şansı bulamayan Mert Çetin'i düşündüğü belirtiliyor.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Diego Godin'in alınması halinde G.Saray'ın defansı evrim geçirecek. Muslera'nın önünde Godin-Marcao ikilisi görev yapacak. Sağda yeniden lisans çıkartılacak Linnes, solda ise Leipzig'den kiralanan Saracchi görev yapacak.

BULUŞACAKLAR MI?

Muslera ve Saracchi'nin milli takımdan arkadaşı Diego Godin, Galatasaray'da yalnızlık çekmeyecek. Başarılı futbolcu, Atletico Madrid'de Falcao ve Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Arda Turan ile de birlikte oynamıştı.

(Fotomaç)

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