Galatasaray'da Seferovic ve Dubois takımla ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Aktivasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi. Bugünkü idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama da katıldı.

Öte yandan Galatasaray, Haris Seferovic'i Portekiz ekibi Benfica'dan, Leo Dubois'i ise Olimpik Lyon'dan kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.