Star.com.tr 11 Kasım 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:50

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jesse Sekidika hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve geçtiğimiz ağustos ayında Oud-Heverlee Leuven'e kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusu, Belçika takımından ayrılmak istiyor.

SEKIDIKA SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Star.com.tr'nin haberine göre; Oud-Heverlee Leuven teknik direktörü Marc Brys'in gözüne giremeyen Sekidika, sadece 3 resmi maçta 184 dakika sahada kalabildi. 25 yaşındaki futbolcu, iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ve bir kez de Avrupa Ligi'nde forma giymiş olmasına rağmen, Belçika Jupiler Ligi'nde henüz boy gösteremedi.

TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞAMADI

Nijeryalı futbolcu, Belçika kulübüne transfer olarak kariyerini tekrar rayına oturtmayı planlıyordu ancak teknik direktör Brys ile olan ilişkisinde yaşadığı olumsuzluk Sekidika'nın planlarını suya düşürdü.

GALATASARAY'A DÖNECEK

Jesse Sekidika'nın ocak ayında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılırken, büyük bir ihtimalle başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.