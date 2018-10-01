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Galatasaray'da Selçuk İnan ve Eren Derdiyok, Portekiz'e götürülecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Çarşamba günü deplasmanda Porto ile karşılaşacak olan Galatasaray'a zorlu maç öncesi sevindirici haber geldi.

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Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim önemli maç öncesi sakat futbolcular nedeniyle büyük kadro sıkıntısı yaşıyordu. Ancak Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'tan gelen haber sevindirdi.

Kaptan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'un tedavileri sonrası oynayabilecek duruma geldiği ve iki futbolcunun Porto maçı kafilesine dahil edileceği öğrenildi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Porto ile 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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