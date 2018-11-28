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Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Serdar Aziz, Lokomotiv Moskova maçında gördüğü sarı kartın ardından Porto maçında cezalı duruma düştü.

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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynadığı mücadelede kötü bir haber geldi.
 
Karşılaşmanın 34. dakikasında orta sahada rakibi ile girdiği ikili mücadelede eliyle bir müdahalede bulunan Serdar Aziz'e hakem Mateu Lahoz sarı kart gösterdi.
 
Bu kartın ardından Serdar Aziz, grubun son maçı olan Porto karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
 
Galatasaray, Porto ile 11 Aralık günü İstanbul'da karşılaşacak.

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