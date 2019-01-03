Galatasaray'da Serdar Aziz kalıyor, Eren Derdiyok gidiyor

SARI-KIRMIZILI takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un durumları netleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Ancak kulüp bulması istenen Serdar Aziz, Terim’le özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, kendisinden özür dileyen milli stopere sıcak yaklaştı. Serdar Aziz krizi şimdilik bitmiş gibi gözüküyor.

MALDİVLER YÜZÜNDEN YANDI

Hatırlanacağı üzere mide bulantısı sebebiyle Sivas maçına çıkmayan Serdar, ertesi gün Maldivler’de tatil yapmıştı! Bunun görüntüleri ortaya çıkınca da ortalık karıştı. Bu ay içinde 2 forvet transferi yapması beklenen Galatasaray’da Eren Derdiyok’la ilgili karar ise değişmedi.

(Akşam)