Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Türk telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında savunmada görev yapan Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle oyuna daha fazla devam edemedi. 20. dakikada Serdar Aziz yerine Maicon oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada Sofiane Feghouli de sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Bu dakikada Galatasaray'da Feghouli yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu. İlk yarının son dakikalarında oyuna devam edemeyen Fernando ise yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşı kaşrıya gelecek.