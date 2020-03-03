Galatasaray'da Seri hesapları alt üst etti!

03 Mart 2020 Salı 09:34 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:34

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında, 6 numara pozisyonunda çok iyi bir performans sergileyen Seri, kafaları karıştırdı.

Teknik drektör Fatih Terim'in, Lemina'nın dönüşü sonrası her iki futbolcunun pozisyonlarıyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Özellikle Seri'nin "6 numara"da iyi oynamasının ardından, Lemina'nın bundan sonraki süreçte biraz daha ofansif bir role kaydırılabileceği belirtildi.

SERI'NİN SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray, Seri'nin kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödemişti. Yapılan anlaşmaya göre 1 Haziran 2020 tarihine kadar Galatasaray'ın 18 milyon euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.

2020 G.SARAY'IN YILI OLUYOR

Devre arasında kadrosuna eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun yanı sıra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı katan Galatasaray, ilk yarıda sakatlıktan kurtulamayan Radamel Falcao'nun da dönmesiyle 2020 yılında bambaşka bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, iyi başladığı yılda Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Galatasaray, bu yıl çıktığı 7 lig maçını da kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu performansıyla Avrupa'nın önde gelen 9 liginde 2020'deki tüm maçlarını galibiyetle tamamlayan tek takım konumunda.

(Milliyet)