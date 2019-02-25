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Galatasaray'da sert tartışma! 3 futbolcu birbirine girdi

Dün akşam Akhisarspor karşısında oldukça zorlanan Galatasaray'da Mariano, Belhanda ve Onyekuru ile tartıştı.

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Galatasaray Akhisarspor maçının ikinci yarısında Mariano ve Belhanda arasında yaşanan gergin anlar Selçuk İnan’ın araya girmesiyle son buldu.
 
Kostas’ın golünden sonra olaylar tatlıya bağlandı
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Maçın 54. dakikasında Luyindama’nın sakatlanmasıyla beraber alevlenen Mariano - Belhanda tartışması ikilinin karşı karşıya gelmesiyle bir adım daha ileriye giderken, ağız dalaşının sertleşmesi Selçuk İnan’ı harekete geçirdi. İkiliyi sakinleştiren kaptan, takım arkadaşlarını tekrar oyuna dahil ederken Mariano’nun Onyekuru’yu da sert bir şekilde uyarması dikkatlerden kaçmadı. Orta sahada rakibe baskı yapmayan ve Akhisarsporlu oyuncuların kolay gelmesini kabullenemeyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu, Belhanda ve Onyekuru’yu sürekli takip ederken, Fatih Terim ve kurmaylarının kenardan sürekli olarak oyuncularını uyarması takımdaki panik havasını olabildiğince yatıştırdı.

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