Galatasaray'da Shaqiri aşkı alevlendi

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Galatasaray yaz döneminde Liverpool'a kaptırdığı dünya yıldızını bitirmek üzere. Yaz aylarında Shaqiri’yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool’dan yana kullandı. Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi. İtalya basınından Tuttomercatoweb’e göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.

GENELLİKLE YEDEK KALIYOR

Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 7 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool’un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor. Shaqiri de bu durumdan son derece rahatsız. Liverpool’la 2023’e kadar mukavelesi bulunan Shaqiri konusunda Sarı-Kırmızılılar, bedelsiz kiralama formülünü kabul ettirmeye çalışacak.