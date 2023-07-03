Galatasaray'da Shomurodov avantajı! Yerli statüsünde oynayacak

Transferde atağa kalkan Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'nın Özbek hücum oyuncusu Eldor Shomurodov'u renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Okan Buruk'un da onay verdiği futbolcu, transfer edilirse TFF'nin yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsünde sayılacak...

HAREKETE GEÇİLDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle forvet hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG ile Mauro Icardi için görüşmelerine devam ederken, bir yandan da hücumu zenginleştirecek hamleler de yapıyor. Aslan'ın, İtalyan ekibi Roma'da oynayan Özbek yıldız Eldor Shomurodov için harekete geçtiği ortaya çıktı.

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralına göre Aslan, 28 yaşındaki Özbek yıldız ve Roma ile anlaşma sağlaması halinde Eldor Shomurodov'u yerli oyuncu statüsünde oynatabilecek. Roma ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Shomurodov'a 6 milyon Euro değer biçiliyor. Sarı-Kırmızılılar, Özbek yıldızı kiralamak için önümüzdeki hafta İtalyan ekibiyle görüşme yapmayı planlıyor.

ROMA KİRALAMAYA SICAK

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da geçen sezon 8 maçta 1 gol kaydeden futbolcu, daha sonra Spezia'ya kiralanmıştı. Spezia'da ise 16 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Shomurodov, Roma'ya geri döndü. İtalya'daki kaynaklara göre; Roma, Eldor Shomurodov'u yeniden kiralamaya sıcak bakıyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Santrfor, sol açık ve sağ açıkta oynayabilen 1.90'lık futbolcunun kariyerinde toplamda 257 maçta 52 golü, 25 de asisti bulunuyor. Özbek futbolcu, Roma'dan önce Genoa, Rostov, Bunyodkor ve FK Mubarek takımlarının formasını da terletmişti.