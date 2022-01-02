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Spor

Galatasaray'da Sinan Bolat sürprizi

Kaleci krizi yaşayan Galatasaray, bir yandan Okan Kocuk'u geri döndürmeye çalışırken, diğer taraftan Sinan Bolat'la transfer görüşmesi yapıyor. 33 yaşındaki eldivenin bonservisiyle birlikte alınması gündemde.

2 Ocak 2022 Pazar 09:41 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 09:41
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Fernando Muslera'nın Mart ayından önce takıma katılma ihtimali bulunmaması nedeniyle kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray 'da, masadaki seçenekler artıyor. İlk olarak Giresunspor'a kiralık olarak verilen Okan Kocuk'u geri döndürmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan transfer girişimlerine de başladı.

Bu doğrultuda, daha önce de Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Sinan Bolat'ın gündeme geldiği iddia edildi. Belçika'ta Gent forması giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni bonservisiyle birlikte kadrosuna katmaya çalışacağı belirtiliyor.

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