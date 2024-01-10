Son olarak sahasında Konyaspor engelini 3-0'lık galibiyetle aşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez'in yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, sarı kart cezası bulunan Barış Alper Yılmaz 'ın yanı sıra teknik heyetin kararıyla İspanyol sol bek Angelino da kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi;