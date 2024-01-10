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Spor

Galatasaray'da Sivas deplasmanında 8 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Sivasspor deplasmanında sahaya çıkacak olan Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılıların 8 eksiği bulunuyor.

10 Ocak 2024 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sivas deplasmanında 8 eksik!
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Son olarak sahasında Konyaspor engelini 3-0'lık galibiyetle aşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez'in yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, sarı kart cezası bulunan Barış Alper Yılmaz 'ın yanı sıra teknik heyetin kararıyla İspanyol sol bek Angelino da kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi;

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