İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8392
  • EURO
    15,6867
  • ALTIN
    911.285
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Sivasspor maçı mesaisi sürdü
Spor

Galatasaray'da Sivasspor maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürdü.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 20:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma gerçekleştirilen antrenman, bitiricilik ve çift kale taktik çalışmayla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Ayrıca, Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin de tedavilerine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.