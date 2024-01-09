İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9412
  • EURO
    32,7851
  • ALTIN
    1962.58
  • BIST100
    7717.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Sivasspor mesaisi sürdü
Spor

Galatasaray'da Sivasspor mesaisi sürdü

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA9 Ocak 2024 Salı 15:57 - Güncelleme:
Galatasaray'da Sivasspor mesaisi sürdü
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan Galatasaray, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 47 puanla 2. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.