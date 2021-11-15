Galatasaray'da Sofiane Feghouli sevinci

Milliyet 15 Kasım 2021 Pazartesi 08:41 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 08:41

Galatasaray'da beşinci sezonunu geçiren Sofiane Feghouli, önceki dört sezondaki alışkanlığını bu yıl da tekrarlıyor. Genellikle sezonlara durgun bir başlangıç yapan Cezayirli futbolcu, haftalar ilerledikçe açılıyor ve ilk yarının ortalarından itibaren kendisini göstermeye başlıyor.

Bu sezona da vasat bir görüntüde start veren tecrübeli futbolcu, son haftalarda kıpırdanmaya başladı. İki hafta önce Gaziantep FK karşısında verdiği asistin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv maçında takımının tek golünü kaydeden Feghouli, bu sezon ayrıca ilk kez tribünler tarafından da tezahüratlarla ve alkışlarla büyük bir destek gördü.

BİR GOL ATTI

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılılardaki performansını milli araya da aynen taşıdı. Cezayir Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki Cibuti karşılaşmasında kaptanlık pazubandıyla sahaya ilk 11'de çıkan yıldız isim, bir gol attığı mücadelede sahada basmadık yer bırakmadı, 90 dakika boyunca takımın tüm ataklarına yön vererek gerçek bir lider görüntüsü çizdi.

FENERBAHÇE'YE HAZIR

Feghouli'nin milli takımdaki görüntüsü, son haftalarda kulübünde sergilemeye başladığı dikkat çekici değişimin tesadüf olmadığını, 31 yaşındaki oyuncunun yükseliş ivmesini yakaladığını gösterdi. Her sezonun bu aylarında yakaladığı çıkışa bir kez daha aynı dönemde ulaşan Feghouli, bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de teknik direktör Fatih Terim'in en büyük kozlarından biri olacak.