Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde mutlaka bir sol bek alacaklarının haberini vermişti. Kulüp bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.



KISA SÜREDE PARLADI

Savunmanın solunda tam anlamıyla bir Boey etkisi yaratmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuya yakın bir profile sahip olan Bradley Locko'nun peşinde.

Fransa'da Brest forması giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek için 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesi ayrılmış durumda.

AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Brest, Locko'yu sezon başında sadece 500 bin Euro'ya Reims'ten transfer etmişti. Locko burada yaptığı çıkışla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Gündemdeki diğer sol bek ise tam bir gol makinesi. Polonya'da Jageillonia takımında görev yapan 24 yaşındaki Bartlomiej Wdowik, bu sezon 19 lig maçında 9 gol 2 asistle oynadı.

ANGELINO'DAN DAHA İYİ

Sansasyonel frikik gollerine de imza atan genç oyuncunun gol sayısının yüksekliğinde zaman zaman sol önde oynamasının da etkisi var. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Angelino'dan alamadıkları hücum katkısını Wdowik'in sağlayabileceği inancına sahip. Yönetim, bu iki genç yetenekten birini en kısa sürede Galatasaray'a kazandırmayı hedefliyor.