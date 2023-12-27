İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3971
  • EURO
    32,5307
  • ALTIN
    1950.68
  • BIST100
    7250.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da sol bek için iki yıldız adayı! Transfer devre arasında bitiyor
Spor

Galatasaray'da sol bek için iki yıldız adayı! Transfer devre arasında bitiyor

Sezon başından beri sol bek pozisyonunda problem yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların hedefinde iki genç yıldız adayı var. İşte detaylar...

27 Aralık 2023 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Galatasaray'da sol bek için iki yıldız adayı! Transfer devre arasında bitiyor
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde mutlaka bir sol bek alacaklarının haberini vermişti. Kulüp bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdı.

KISA SÜREDE PARLADI

Savunmanın solunda tam anlamıyla bir Boey etkisi yaratmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuya yakın bir profile sahip olan Bradley Locko'nun peşinde.

Fransa'da Brest forması giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek için 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bütçesi ayrılmış durumda.

AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Brest, Locko'yu sezon başında sadece 500 bin Euro'ya Reims'ten transfer etmişti. Locko burada yaptığı çıkışla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Gündemdeki diğer sol bek ise tam bir gol makinesi. Polonya'da Jageillonia takımında görev yapan 24 yaşındaki Bartlomiej Wdowik, bu sezon 19 lig maçında 9 gol 2 asistle oynadı.

ANGELINO'DAN DAHA İYİ

Sansasyonel frikik gollerine de imza atan genç oyuncunun gol sayısının yüksekliğinde zaman zaman sol önde oynamasının da etkisi var. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Angelino'dan alamadıkları hücum katkısını Wdowik'in sağlayabileceği inancına sahip. Yönetim, bu iki genç yetenekten birini en kısa sürede Galatasaray'a kazandırmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.