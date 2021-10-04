İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2021 Pazartesi / 27 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8773
  • EURO
    10,3198
  • ALTIN
    504.709
  • BIST100
    1394.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da stadyum isim sponsorluğu değişiyor
Spor

Galatasaray'da stadyum isim sponsorluğu değişiyor

Galatasaray'ın Türk Telekom ile olan stadyum isim hakkı sona sponsorluk sözleşmesinin sona erdiğini ve ilerleyen günlerde yeni sponsoru duyuracağını açıkladı.

4 Ekim 2021 Pazartesi 19:01 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:01
ABONE OL

15 Ocak 2011'de Galatasaray - Ajax maçı ile açılış yapan Ali Sami Yen Spor Komleksi'nde stadyum ismi değişiyor. Sarı Kırmızılı ekip, Türk Telekom ile arasındaki stat isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmanın sona erdiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Kulübümüz ile Türk Telekom arasındaki stat isim sponsorluğuna ilişkin anlaşmamız sona ermiş olup, en kısa zamanda yeni stat isim sponsorluğumuz açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

Sponsorluk anlaşmasının sona ermesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırılmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas; seçim öncesi yaptığı açıklamada, "Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı" ifadeleri ile yeni sponsorun müjdesini vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.