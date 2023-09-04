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Spor

Galatasaray'da stoper operasyonu! Aslan'ın gözü Davinson Sanchez'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için İngiliz ekibi Tottenham ile anlaşma sağladı. Görüşmelerde son aşamaya gelen sarı kırmızılıların oyuncuyu kısa süre içerisinde renklerine bağlaması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam4 Eylül 2023 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Galatasaray'da stoper operasyonu! Aslan'ın gözü Davinson Sanchez'de
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Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinin netleşeceği 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece yarısına kadar iki transfer yetiştirmek isteyen Galatasaray gaza bastı.

G.SARAY'IN GÖZÜ İNGİLTERE'DE!

Sarı-Kırmızılılar, gözünü transferin kapandığı İngiltere'ye çevirdi. Cim-Bom, Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibiyle bonservis konusunda yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

27 yaşındaki savunmacı, 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

47,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.

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