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Spor

Galatasaray'da stopere son aday: Dragovic

Galatasaray'da stopere son aday Dragovic! Fatih Terim de bu transfere onay verdi.

21.01.2020  09:09 - Güncelleme: 21.01.2020  09:09

Anlaşma sağlanan Murillo'nun son anda Celta Vigo'yu tercih etmesiyle büyük şok yaşayan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle tecrübeli isimlere yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar bu kez rotasını Almanya'ya çevirdi.

LİGDE 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen formasını giyen Alexandar Dragovic'e kancayı attı. 28 yaşındaki Avusturyalı stoper bu sezon Bundesliga'da 8 maça çıktı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Tecrübeli yıldızın genellikle yedek kulübesinde oturduğu için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Galatasaray kısa sürede kiralama teklifini yapacak.

SERT FUTBOLU İLE TANINIYOR

Daha önce Leicester, Dinamo Kiev ve Basel formalarını da giyen Dragovic, Avusturya Milli Takımı'nın değişilmez ismi. Yıldız futbolcu sert oyun karakteri ile tanınıyor.

80 KEZ MİLLİ OLDU

Çok tecrübeli bir isim olan Alexandar Dragovic 80 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydi.

(Takvim)

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