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Spor

Galatasaray'da Süper Lig mesaisi başladı

Süper Kupa'yı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile oynayacağı maça odaklandı.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 14:16 - Güncelleme:
Galatasaray'da Süper Lig mesaisi başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı futbol takımında gözler lige çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılıların iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı topa sahip olma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 6 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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