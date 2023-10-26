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Spor

Galatasaray'da Süper Lig mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürüyor.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da Süper Lig mesaisi devam ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.

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