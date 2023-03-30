Galatasaray'da ayrılık iddiası! Lucas Torreira için İtalyan devi devreye girdi

Lucas Torreira, gelecek sezon Galatasaray'da yer almayabilir. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
Uruguaylı futbolcunun, sarı-kırmızılılar ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Daily Cannon'un haberine göre, sarı kırmızılı futbolcunun menajeri, AC Milan'ın oyuncuyla ilgilendiğini Galatasaray'a iletti.
Torreira'nın ocak ayında ayrılmak istediğine dair haberler yer almıştı. Uruguaylı oyuncu sezon sonu Türkiye kariyerine son verip yeniden İtalya'da forma giyebilir. Haberde isim verilmese de Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın alternatifini çoktan bulduğu ileri sürüldü.
27 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray forması giydiği 23 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı.