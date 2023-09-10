Trendyol Süper Lig'de birçok yıldız oyuncuyu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Tüm bu yaşananlar sonrası Cimbom'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Takımdan ayrılması gündemde olan oyuncunun yeni adresi de duyuruldu.

AYRILIK İÇİN SON ADAY HAMZA AKMAN

Süper Lig'de henüz istediği sonuçları alamayan Çaykur Rizespor, Hamza Akman'a talip oldu. 4 haftada 7 puan toplayan yeşilmavili ekibin, 18 yaşındaki genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu transfer eden ve genellikle genç futbolculara yönelen Atmacalar, sarı kırmızılı ekipte yeterli süre şansı bulması zor gözüken Hamza Akman'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. 18 yaşındaki futbolcu Galatasaray A takımında 2 resmi maçta görev aldı.

Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha oyuncusunun piyasa değeri 450 bin euro olarak gösteriliyor.