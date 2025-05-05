Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen G.Saray, bir yanda da kiralık oyuncusu Victor Osimhen için operasyonunu sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile yapılan anlaşmaya göre; 66 milyon euroya Nijeryalı forvetin bonservisini alabilir. Yönetim, 66 milyon euroluk kaynağı hazırladı. Sarı-Kırmızılılar bu operasyon sonrası, 26 yaşındaki yıldız forvetin sezon sonunda kariyeri ile ilgili vereceği kararı beklemeye geçti.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Başarılı oyuncu, kendisi ile ilgilenen kulüplerden yıllık 12 milyon eurodan 4 senelik sözleşme istiyor. İngiltere'den Manchester United ve Arsenal 75 milyon euroluk maliyetin içine girmek istemiyor. İtalya'dan Juventus ise bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları karşılamaya hazır durumda. Ancak Napoli, ezeli rakibine Osimhen'i satmaya sıcak bakmıyor. Başarılı oyuncuya Suudi Arabistan ekiplerinden de ciddi teklifler geliyor. Öneriler yıllık 40 milyon euro seviyelerine kadar çıkmış durumda. Nijeryalı forvet kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.