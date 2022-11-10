Galatasaray'da Mostafa Mohamed sürprizi! Karar verildi: Ocak ayında...

Nantes'te golleriyle adından söz ettirmeye devam eden Mostafa Mohamed için Galatasaray kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Nantes'in satın alma opsiyonunu kullanmak istediği Mostafa Mohamed'in gidişine engel olmayacak.

MOSTAFA MOHAMED, FRANSA'DA ARADIĞINI BULDU

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan kiralık olarak Ligue 1 ekiplerinden Nantes'e giden Mostafa Mohamed, Fransa'da adeta kendine geldi. Attığı gollerle adından söz ettiren Mısırlı golcü, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

NANTES, MOSTAFA MOHAMED'İ ALIYOR

Mısır basınına göre; Nantes, Mostafa Mohamed'in 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Opsiyonu kullanmak için bu yaza kadar süresi olan Fransız ekibi, Mısırlı golcüyü ocakta kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY, ENGEL OLMAYACAK

Galatasaray cephesinde ise Mostafa Mohamed için karar verildi. Fransız ekibinin satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almak istediği Mısırlı golcünün ayrılığına izin verilecek ve oyuncunun gidişine engel olunmayacak.