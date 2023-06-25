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Spor

Galatasaray'da sürpriz transfer! Emre Can için yönetim devrede

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için harekete geçti.

Fanatik25 Haziran 2023 Pazar 16:00 - Güncelleme:
Galatasaray'da sürpriz transfer! Emre Can için yönetim devrede
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Cim Bom'un transfer gündemindeki sürpriz isimlerden Emre Can'ın Galatasaray'a tahmin edilenden çok daha yakın olduğu öğrenildi.

TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Düğün için geldiği İstanbul'da Erden Timur'la bir araya gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın kontrat şartlarına "Evet" cevabını verdiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu hızlı anlaşma sürecinin ardından tekrar harekete geçerek bonservis konusunu da çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

DORTMUND'DAN KOLAYLIK İSTEYECEK

Kulübü Borussia Dortmund'la 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Emre Can, yıllarca formasını giydiği Alman temsilcisinden Galatasaray'a transferi için kolaylık isteyecek.

YERLİ KONUSUNU ÇÖZECEKLER

Bu arada Emre Can'ın Türkiye'de yerli sayılmasıyla ilgili bazı pürüzler olduğu ortaya çıktı. 2015'te çıkan kuralda yerli sayılmayı birkaç ayla kaçıran Alman Milli Takımı'nın oyuncusu Emre, yeni alınan karara göre her kulübün tek bir mavi kart hakkı olduğundan yabancı statüsüne takılabilir.

Galatasaray Yönetimi, olası bir anlaşma durumunda Emre Can'ı da yerli statüsüne alabilmek adına girişimlerde bulunacak. Galatasaray'da mavi kart şu anda Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir için kullanılıyor.

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