Galatasaray'da sürpriz Zaha gelişmesi!

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçına odaklanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması planlanan Wilfried Zaha perşembe ve cuma günü takımla çalışmadı. Olimpija Ljubljana rövanşı sonrasında ayağında ağrı hisseden Zaha takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Fildişili yıldızın buna rağmen Trabzonspor maçında geniş kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray, Trabzonspor ile 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.