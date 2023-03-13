İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9707
  • EURO
    20,3454
  • ALTIN
    1162.03
  • BIST100
    5323.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da tam 8 ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı
Spor

Galatasaray'da tam 8 ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması için şimdiden çalışmalara başlandı. Birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da yaz transfer döneminde 8 ayrılık birden yaşanacak. İşte o isimler...

13 Mart 2023 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Galatasaray'da tam 8 ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı
ABONE OL

Bu sezon şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezon için de çalışmalar başladı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yaz aylarında 8 isimle yollar ayrılacak.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Süper Lig'de bu sezon adeta gümbür gümbür şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor. Ligde üst üste 14 maç kazanan sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde zirvede yerini aldı.

YENİ SEZON İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da yeni sezon için kadro yapılanması başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılılarda kalacak ve gidecek isimler netleşmeye başladı.

TAM 8 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da tam 8 isimle yollar ayrılacak. Bu isimler ise sezon başında kiralık olarak gönderilen isimler olacak. Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau ve Mostafa Mohamed ile yaz aylarında yollar ayrılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.