Galatasaray'da tam 8 ayrılık birden! Gözlerinin yaşına bile bakılmadı

Bu sezon şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yeni sezon için de çalışmalar başladı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yaz aylarında 8 isimle yollar ayrılacak.

GALATASARAY, ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Süper Lig'de bu sezon adeta gümbür gümbür şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor. Ligde üst üste 14 maç kazanan sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde zirvede yerini aldı.

YENİ SEZON İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da yeni sezon için kadro yapılanması başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılılarda kalacak ve gidecek isimler netleşmeye başladı.

TAM 8 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da tam 8 isimle yollar ayrılacak. Bu isimler ise sezon başında kiralık olarak gönderilen isimler olacak. Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau ve Mostafa Mohamed ile yaz aylarında yollar ayrılacak.