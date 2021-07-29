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Spor

Galatasaray'da Taylan Antalyalı geri döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a elenen ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için İskoçya temsilcisi St. Johnstone engelini aşması gereken Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci yaşanıyor.

DHA29 Temmuz 2021 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:38
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Haziran ayı sonunda fıtık ameliyatı olan ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncunun dönüşü teknik ekibin de yüzünü güldürdü. Özellikle PSV Eindhoven maçında eksikliği hissedilen ve geçen sezon takımın orta sahadaki yükünü çeken Antalyalı'nın dönüşüyle teknik direktör Fatih Terim'in de eli güçlendi. Tecrübeli teknik adamın Taylan'ı St. Johnstone maçına da özel olarak hazırlıyor. Geçen sezon 39 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 gol 4 asistle oynarken, performansıyla da Türkiye A Milli Takım'a çağrıldı.

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