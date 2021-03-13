13 Mart 2021 Cumartesi 22:40 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:40

Kayserispor deplasmanının zor bir deplasman olduğunun altını çizen Taylan, "Burası zor bir deplasman. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, önemli puanlardı şampiyonluk yolunda. Kazanmak için geldik, iyi oyun ve 3-0'lık skor. Mutluyuz" dedi.

Galatasaray'ın Kayserispor karşısında alışık olmadığı bir formatla sahaya çıktığını ifade eden Taylan, "Bugün alışık olmadığımız bir taktikle, ilk defa oynadık. Ofansif oynayan ve golü düşünen bir takımız. İyi oynadık. Net skorla ayrılıyoruz buradan" şeklinde konuştu.