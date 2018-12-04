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Galatasaray'da tek hedef var o da farkın açılmaması

Fatih Terim, ilk yarının bitimine kadar lider Başakşehir ile olan 6 puan farkının artmasını istemiyor

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G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin ilk yarısındaki hedefini belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, kalan 3 haftada puan kaybı yaşamayarak lider Başakşehir ile 6 puanlık farkı açılmasını istemiyor. Sarı-Kırmızılılar, kalan üç maçta sırasıyla evinde Rize, deplasmanda Başakşehir, sahasında Sivasspor ile oynayacak. Başakşehir’i yenmeleri durumunda G. Saray’ın farkı 3’e indirme şansı da bulunuyor. 

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