Galatasaray'da tek hedef var o da farkın açılmaması
Fatih Terim, ilk yarının bitimine kadar lider Başakşehir ile olan 6 puan farkının artmasını istemiyor
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin ilk yarısındaki hedefini belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, kalan 3 haftada puan kaybı yaşamayarak lider Başakşehir ile 6 puanlık farkı açılmasını istemiyor. Sarı-Kırmızılılar, kalan üç maçta sırasıyla evinde Rize, deplasmanda Başakşehir, sahasında Sivasspor ile oynayacak. Başakşehir’i yenmeleri durumunda G. Saray’ın farkı 3’e indirme şansı da bulunuyor.
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