Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.