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Spor

Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:18 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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