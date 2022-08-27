İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2022 Cumartesi / 30 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi tek eksik
Spor

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi tek eksik

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da, tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö forma giyemeyecek.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

MİDTSJÖ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.