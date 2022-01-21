İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı
Spor

Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA21 Ocak 2022 Cuma 17:48 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:49
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ligin 22. haftasında dün yapılan Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ısınma hareketleriyle başladığı idmana pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum varyasyonları içeren tempolu çalışmayla tamamlandı.

Kasımpaşa maçında omzu çıkan ve redüksiyonu sahada yapılan Alpaslan Öztürk, antrenmanda yer almadı ve günü tedaviyle geçirdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Sakatlığı geçen Ryan Babel ise takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.