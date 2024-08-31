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Spor

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Altısı gitti ikisi geldi

Yeni sezon iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı kırmızılılar, Jakobs ve Hermoso ile anlaşırken 2 oyuncuyu kiralık olarak gönderdi ve 4 futbolcuyla da sözleşmelerini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Akşam31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da transfer hareketliliği! Altısı gitti ikisi geldi
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Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştiremeyen Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı kırmızılılar, Jakobs ve Hermoso ile anlaştı. Cim-Bom, 25 yaşındaki sol bek Jakobs'u 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Yapılan sözleşmede 2 milyon euro bonus maddesi de yer aldı. Galatasaray, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoper Hermoso ile ise imza parası dahil 5.3 milyon euro karşılığında 3 yıllık anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'da gidecek oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Könh, Almanya ekibi Werder Bremen'e kiralandı. Şubat ayında 3.3 milyon euroya kadroya katılan oyuncunun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Kadroda düşünülmeyen Zaha ise Lyon'a kiralık olarak gönderildi. G.Saray, Zaha'nın maaşının yarısını ödeyecek. Tecrübeli oyuncunun yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin euro. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor. Oliveira, Cicaldau, Dubois ve Morutan'ın sözleşmelerini feshetmek için görüşmeler devam ediyor.

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