Galatasaray'da transfer için dev zirve

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken kritik zirve yapıldı. Sarı kırmızılı ekip, yıldız futbolcuları kadrosuna katmak için önceliklerini net bir şekilde belirledi.

BURUK İLE SON GÖRÜŞME

Özbek ve Timur, kritik zirve için ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde kadro bildirim tarihine kadar istediği isimlerin listesi alındı. Sarı kırmızılı yönetim, atılacak son adımları belirledi ve Devler Ligi kadrosu için rota belirlendi.

PANİK YOK

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de son gün flaş isimleri kadrosuna kattı. Mauro Icardi'nin yanı sıra Milot Rashica, Juan Mata, Mathias Ross ve Yusuf Demir, tam 1.5 saat içinde sarı kırmızılı formayı giydi. Söz konusu 5 oyuncudan Icardi, takımın şimdiden efsaneleri arasına girerken, Rashica kazanılan şampiyonlukta pay sahibi oldu, Mata pek katkı veremese de takımdaki önemli isimlerin başında geldi. Geçen seneyi baz alan yönetim, yine benzer bir şekilde bombaları patlatabilir. Yani fırsat transferi için son saatler beklenecek.

YABANCI SORUNU ÇÖZÜLECEK

Cim Bom'un mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu var. Ancak Süper Lig'deki kural nedeniyle bir takım A kadrosunda en fazla 14 yabancı uyruklu isim bulundurabilir. Bu doğrultuda Midtsjö ile yollar ayrılacak. Luyindama'nın da sözleşmesi büyük bir ihtimalle feshedilecek. Diğer gelecek yabancılara yer açmak için de gerektiği takdirde sözleşmeler askıya alınacak.

KADRO KORUNACAK

Yaz başından beri Victor Nelsson'u en çok isteyen kulüplerden bir tanesi Sevilla. İspanyol ekibi, transferin son gününde yeni bir teklif yapmış fakat bu öneri Aslan tarafından reddedilmişti. Ayrıca Cim Bom'da teknik direktör Okan Buruk'a, kemik kadronun korunacağı garantisi verildi. Yani Sarı-Kırmızılılar'da transferler ana parçalar elden çıkarılmadan gerçekleşecek.