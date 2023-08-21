Galatasaray'da transferde kritik hafta!

Orta sahaya yapılacak takviyede en doğru ismi almak isteyen Galatasaray, bu hafta transferde ciddi mesafe katetmeyi planlıyor. Erden Timur dört koldan görüşmeleri sürdürürken, şimdilik 3 yıldızın ismi ön plana çıkıyor.

TRANSFER HAFTASI

Okan Buruk'un söylemiyle 'orta sahaya ikinci Torreira'yı arayan' Galatasaray, kilit transferde bu haftayı hareketli geçirecek. Erden Timur'un hayali olan Ryan Gravenberch için Liverpool ve Manchester United gibi İngiliz devlerinin atak yapması sonrası bu transfere artık imkansız gözüyle bakılıyor.

GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜYOR

Orta saha listesinde ön plana çıkan diğer oyuncular Ndombele, Saul Niguez ve Rodrigo de Paul... Dört koldan temasları sürdüren Galatasaray'ın transfer sihirbazı Erden Timur'un, henüz ismi düşmeyen büyük yıldızlar için de çok gizli bir operasyon yürüttüğü öğrenildi. Cim Bom, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda 6-8 numara pozisyonuna nokta atışı takviye yapmak istiyor.

VERATTI YOKLANDI AMA...

Öte yandan PSG'nin İtalyan yıldızı Verratti için de girişimlerde bulunan, hatta flaş transferlerde büyük payı bulunan menajer Gardi'yi görevlendiren Galatasaray Yönetimi, transferdeki Arap rüzgarına takıldı! Fransız basınında çıkan haberlere göre, Al Ahli ile PSG arasında görüşmeler sürüyor. Verratti'ye ise 23 milyon Euro maaş teklif edildi.