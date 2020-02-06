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Spor

Galatasaray'da tribüne gönderilecek 2 futbolcu belli oldu

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Galatasaray, dolayısıyla 2 yabancıyı tribüne göndermek zorunda kalacak

06.02.2020  13:46 - Güncelleme: 06.02.2020  13:46

Sakat oyunculardan bir bir müjdeli haberler alan Galatasaray, yavaş yavaş tam kadro olduğu günlere geri dönüyor. Florin Andone takıma katılırken, Saracchi'nin hafta sonunda, Falcao'nun da bir sonraki hafta sahaya dönmesi bekleniyor.

Elinde 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar, dolayısıyla 2 yabancıyı tribüne göndermek zorunda kalacak.

Aslan'ın ideal 11'inde Emre Akbaba dışındaki 10 isim yabancı (Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Onyekuru, Falcao).

Kulübeye girmesi en yüksek ihtimal iki oyuncu Belhanda ve Andone gibi görünüyor. Bu durumda yeni transfer Sekidika ile birlikte ilk yarıyı kadro dışı geçiren ve devre arasında TFF listesine tekrar dahil edilen Linnes tribüne çıkabilir.

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