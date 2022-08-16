Galatasaray'da Ümraniyespor maçı mesaisi devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, son olarak yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.