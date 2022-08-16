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Spor

Galatasaray'da Ümraniyespor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürdü.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 22:05 - Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, son olarak yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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