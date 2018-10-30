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Galatasaray'da üyelik krizi artarak devam ediyor

Galatasaray'da 139 Galatasaray Lisesi mezununun üyelik başvurusunun reddedilmesi konusunda kriz artarak devam ediyor.

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Son dönemde sahada istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da üyelik krizi de artarak devam ediyor. 

139 Galatasaray Lisesi mezununun referans imzalarındaki sorunlar nedeniyle üyelik başvurusu reddedilmesi ile başlayan tartışmada, kulüp üyesi 18 avukat konuyla ilgili görüşlerini yansıtan ve gençlere destek veren bir bildiri yayımladı. 

Diğer taraftan yönetimin 391 kişiye üyelik için mektup gönderdiği belirlendi. 

Üyeliğe kabul edilmeyen 139 kişinin kontenjanları yerine, (D) Grubu'ndan (Üye eş, çocuk ve yakını) 70, (E) Grubu'ndan (Dışarıdan) 69 kişinin üye yapılacağı öğrenildi.

(Milliyet)

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