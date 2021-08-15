Galatasaray'da Victor Nelsson belirsizliği

DHA 15 Ağustos 2021 Pazar 15:11 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:11

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu ilk haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Giresunspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket ederek maç öncesi Giresun'da kampa girecek.

Bu arada Victor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmasa da teknik ekibin kararıyla takımla birlikte olması adına Giresunspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."