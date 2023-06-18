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Spor

Galatasaray'da Victor Nelsson giderse o yıldız gelecek!

Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasını kurmak için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, adı Sevilla ile anılan Victor Nelsson'un alternatifini buldu. Galatasaray Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un satışı halinde başarılı oyuncuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar...

18 Haziran 2023 Pazar 00:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da Victor Nelsson giderse o yıldız gelecek!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezon trtansfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip adı İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile anılan Victor Nelsson'un alternatifini belirledi

VICTOR NELSSON'UN ALTERNATİFİ NEHUEN PEREZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da başarılı stoper Victor Nelsson'un olası ayrılığına karşın alternatif isimler belirlendi. Bu isimlerden en önemlisi de İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Nehuen Perez oldu.

UDİNESE'DE ÇIKIŞ YAPTI

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de gösterdiği çıkışla dikkat çeken Nehuen Perez'i kadrosuna katmak istiyor.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Galatasaray'ın yıldız stoper Nehuen Perez için henüz bir girişiminin olmadığı ancak yakın zamanda harekete geçeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız futbolcu Nehuen Perez bu sezon Udinese forması ile 36 karşılaşmaya çıktı. Başarılı isim 4 gol atarken asist katkısı sunamadı.

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