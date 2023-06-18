Galatasaray'da Victor Nelsson giderse o yıldız gelecek!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezon trtansfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip adı İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile anılan Victor Nelsson'un alternatifini belirledi



VICTOR NELSSON'UN ALTERNATİFİ NEHUEN PEREZ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da başarılı stoper Victor Nelsson'un olası ayrılığına karşın alternatif isimler belirlendi. Bu isimlerden en önemlisi de İtalya Serie A'da Udinese forması giyen Nehuen Perez oldu.

UDİNESE'DE ÇIKIŞ YAPTI

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de gösterdiği çıkışla dikkat çeken Nehuen Perez'i kadrosuna katmak istiyor.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Galatasaray'ın yıldız stoper Nehuen Perez için henüz bir girişiminin olmadığı ancak yakın zamanda harekete geçeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız futbolcu Nehuen Perez bu sezon Udinese forması ile 36 karşılaşmaya çıktı. Başarılı isim 4 gol atarken asist katkısı sunamadı.