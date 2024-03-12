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Spor

Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi

Sezon başında ve devre arasında ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Victor Nelsson için Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

Sabah12 Mart 2024 Salı 09:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson ile ilgili planını hazırladı...

Sezona tutuk başlayan Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferi gerçekleştikten sonra yedek kalmıştı.

Sanchez, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın arkasında 4. stoper konumuna düşen Danimarkalı stoper, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Ancak Sanchez'in sakatlanmasıyla tekrar ilk 11'e giren başarılı savunmacı, yakaladığı şansı iyi kullandı ve formayı bir daha hiç çıkarmadı.

NELSSON İLE DEVAM

Teknik direktör Okan Buruk, sakat stoperleri Sanchez ve Abdülkerim iyileştikten sonra da savunmada Nelsson'la devam etmeyi düşünüyor. Danimarkalı stoperin partneri Sanchez ya da Abdülkerim'den biri olacak.

FORMAYI BIRAKMADI

Galatasaray'da sezon başında gözden düşen Nelsson, yaşanan sakatlıklar sonrası 25 Kasım 2023'te oynanan Alanyaspor maçıyla aldığı formayı bir daha bırakmadı. Danimarkalı stoper, bu sezon toplamda 37 karşılaşmada görev yapıp 2 gol attı.

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