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Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen sergilediği performansla taraftarın büyük beğenisini topladı.

24 Ekim 2024 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı!
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.

Sarı kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı.

Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.

Karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi.

Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.

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