Galatasaray uzun uğraşlar sonunda Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen için imza töreni düzenliyor. Ayrıca bir diğer transfer Leroy Sane de bu törende yer alacak.

S. S. Lazio maçı öncesi saat 19.05'te başlayan törende önce 3. forma lansmanı yer alacak. Ardından ise yeni transferler Victor Osimhen ile Leroy Sané'nin imza töreni olacak.

GALATASARAY PROGRAMI AÇIKLADI

Galatasaray imza töreni ve forma tanıtımı için yapılacak programı açıkladı.

İşte programın akışı:

19.45 | Alternatif forma lansmanı

20.45 | Leroy Sané & Victor Osimhen imza töreni

21.00 | Galatasaray-Lazio maçı

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