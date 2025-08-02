İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Victor Osimhen ve Leroy Sane heyecanı! İmza töreni bekleniyor
Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Leroy Sane heyecanı! İmza töreni bekleniyor

Galatasaray uzun uğraşlar sonunda Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen için imza töreni düzenliyor. Ayrıca bir diğer transfer Leroy Sane de bu törende yer alacak.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Leroy Sane heyecanı! İmza töreni bekleniyor
ABONE OL

Galatasaray uzun uğraşlar sonunda Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen için imza töreni düzenliyor. Ayrıca bir diğer transfer Leroy Sane de bu törende yer alacak.

S. S. Lazio maçı öncesi saat 19.05'te başlayan törende önce 3. forma lansmanı yer alacak. Ardından ise yeni transferler Victor Osimhen ile Leroy Sané'nin imza töreni olacak.

GALATASARAY PROGRAMI AÇIKLADI

Galatasaray imza töreni ve forma tanıtımı için yapılacak programı açıkladı.

İşte programın akışı:

19.45 | Alternatif forma lansmanı

20.45 | Leroy Sané & Victor Osimhen imza töreni

21.00 | Galatasaray-Lazio maçı

Sayfa güncellenmektedir...

ÖNERİLEN VİDEO

CİRİT hedefi tam isabetle vurdu: PUSU'dan bir ilk!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.