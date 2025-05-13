G.Saray'da Victor Osimhen rüzgârı hem saha içinde hem de saha dışında sert bir şekilde esmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı forma altında 38 maçta 33 gol atarak kariyer rekoru kıran Nijeryalı forvet, bir yandan da kulübe büyük bir maddi kazanç sağlıyor. Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. tarafından çıkarılan "Osimhen'in ürünlerine" Sarı-Kırmızılı taraftar büyük bir ilgi gösteriyor. Henüz sezon tamamlanmadan Nijeryalı yıldız adına çıkartılan ürünlerden tam 230 bin adet (Maske, anahtarlık, tişört, Osimhen yazılı formalı forma vb.) satıldı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, sezon sonuna kadar bu rakamın 400 bin seviyelerine çıkmasını hedefliyor.

SOSYAL MEDYADA ÇILGINLIK

Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Taraftarlar, 'Bizimle Kal Osimhen' anlamına gelen "Stay With Us Osimhen" İngilizce başlığıyla birçok paylaşımda bulundu. Galatasaraylı taraftarların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Taraftarlar, Osimhen'in kalması için 1 milyon civarında paylaşımda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medyadaki bu kampanyası Avrupa basınında da geniş bir yer buldu.

G.SARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'i kadrosunda tutmak için tüm koşulları zorlayacak. Galatasaray, şartların oluşması durumunda 26 yaşındaki yıldızın kulübü Napoli ile anlaşmayı amaçlıyor. 26 yaşındaki golcü geleceği hakkındaki kararı sezon sonu verecek. Nijeryalı forvet geleceği hakkındaki sorulara ise; "Şampiyonluk ilan edildikten sonra konuşulacak bir konu" cevabını verdi. Galatasaray'da bu sezon 28 Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, 24 gol attı ve 5 asist yaptı.